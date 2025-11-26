Ричмонд
Российский истребитель «прижал к земле» F-16 и Mirage

Су-57 превосходит зарубежные аналоги по ключевым параметрам.

Истребитель пятого поколения Су-57 превосходит зарубежные аналоги по ключевым характеристикам и продолжает модернизироваться, подтвердив свою эффективность в зоне СВО. Об этом заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, отметивший успешное применение самолета в боевых условиях.

«Уже сейчас истребитель по многим характеристикам превосходит аналоги, а с доработками разрыв в его пользу только усилится. Подтвердил эффективность своих стелс-качеств», — сообщил Чемезов. Его слова передает ТАСС. Он также подчеркнул, что Су-57 прошел обкатку в Сирии и в зоне специальной военной операции.

Глубокая модернизация самолета затронет авионику, вооружение и конструкционные элементы. Критику истребителя за рубежом в Ростехе назвали следствием конкурентной борьбы на мировом рынке вооружений.

