В ООН выберут нового генсека

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию об «олимпийском перемирим» на время зимних Игр в Италии. Они пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Согласно документы, мера начнет действовать за семь дней до открытия мероприятия, во время игр и семь дней после.