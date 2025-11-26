Ричмонд
Школьный автобус в Башкирии сбил 73-летнюю бабушку

Женщину увезли в больницу.

Источник: Аргументы и факты

В Туймазинском районе 73-летняя пенсионерка попала под школьный автобус. Она получила травмы и ее увезли в больницу, сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.

В тот же день в Дюртюлинском районе автомобиль сбил двух девочек девяти лет. Их доставили в медицинское учреждение и отпустили после оказания помощи врачей.

Всего за минувшие сутки 25 ноября в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило два сообщения о наезде на людей. В ДТП пострадали три человека.

«С начала осени в экстренные поступило 525 сообщений о наезде автомобиля на человека, из них было 30 с участием детей», — добавили в Госкомитете.