Россиянина приговорили к 24 годам колонии за передачу данных о ПВО Украине

Второй Западный окружной военный суд приговорил 55-летнего россиянина Андрея Верьянова к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

По данным ФСБ, Верьянов действовал по заданию Службы безопасности Украины, собирая сведения о системе ПВО в Подмосковье. Он также занимался сборкой и запуском беспилотника для выявления уязвимостей обороны.

Уточняется, что мужчине поручили подготовку к подрыву самолета высокопоставленного чиновника из России. Его действия квалифицированы как государственная измена и участие в деятельности террористической организации.

Сотрудники ФСБ подчеркнули, что расследование доказало причастность Верьянова к планированию атак на объекты обороны и гражданской авиации, а приговор суда отражает тяжесть совершенных преступлений, передает ТАСС.

До этого сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю сообщили, что предотвратили подрыв железнодорожных путей в Краснодаре, который планировался по заданию украинских спецслужб.