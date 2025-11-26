Россиянина приговорили к 24 годам колонии за передачу данных о ПВО Украине

Второй Западный окружной военный суд приговорил 55-летнего россиянина Андрея Верьянова к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.
По данным ФСБ, Верьянов действовал по заданию Службы безопасности Украины, собирая сведения о системе ПВО в Подмосковье. Он также занимался сборкой и запуском беспилотника для выявления уязвимостей обороны.
Уточняется, что мужчине поручили подготовку к подрыву самолета высокопоставленного чиновника из России. Его действия квалифицированы как государственная измена и участие в деятельности террористической организации.
Сотрудники ФСБ подчеркнули, что расследование доказало причастность Верьянова к планированию атак на объекты обороны и гражданской авиации, а приговор суда отражает тяжесть совершенных преступлений, передает ТАСС.
До этого сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю сообщили, что предотвратили подрыв железнодорожных путей в Краснодаре, который планировался по заданию украинских спецслужб.