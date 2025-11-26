Володин: европейцы массово переезжают в Россию

Еще одной причиной, которая побуждает некоторых европейцев задуматься о переезде, является ситуация с юридической сменой пола. В девяти европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении и Швейцарии — отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. В еще девяти странах установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии, Швеции и Португалии — с 16 лет.