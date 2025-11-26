Володин: европейцы массово переезжают в Россию

В российские службы было подано 2275 заявлений о переезде из Европы.
Жители европейских стран все чаще рассматривают Россию как возможное место для переезда. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Жители европейских государств все чаще выбирают новое место жительства — Российскую Федерацию», — написал Володин в своем telegram-канале. На конец октября в российские службы было подано 2275 заявлений о переезде из Европы. Ежемесячно количество заявок достигает около 150 человек. Среди стран, откуда больше всего желающих переехать, — Германия, Латвия, Франция, Италия, Англия, Эстония и Литва.
Граждане европейских стран называют несколько причин для выбора России в качестве нового места жительства: безопасность, бесплатная медицина и образование, свобода слова, отсутствие пропаганды нетрадиционных ценностей и смены пола, нарастающие экономические проблемы на родине.
Сегодня многие европейские страны сталкиваются с серьезными экономическими трудностями:
второй год подряд в ФРГ фиксируется спад экономической активности, и почти каждый немецкий город находится на грани банкротства;по итогам 2024 года госдолг Италии достиг 142% ВВП, Франции — 112% ВВП, Германии — 62,9% ВВП;в Европе массово закрываются предприятия, что приводит к увеличению числа безработных;в условиях экономических трудностей правительства сокращают социальные программы.
Еще одной причиной, которая побуждает некоторых европейцев задуматься о переезде, является ситуация с юридической сменой пола. В девяти европейских странах — Австрии, Эстонии, Германии, Исландии, Люксембурге, Мальте, Норвегии, Словении и Швейцарии — отсутствуют какие-либо возрастные ограничения для юридической смены пола. В еще девяти странах установлен минимальный возраст для несовершеннолетних: например, в Испании — с 12 лет, в Бельгии, Швеции и Португалии — с 16 лет.
Россия запустила программу предоставления виз иностранцам, которые разделяют общие с Россией ценности. По заявлениям официальных лиц, данная инициатива привлекает значительное количество заявок. В рамках программы ежемесячно на визу подают до 150 человек. По словам депутата Госдумы Марии Бутиной, большинство из тех, кто претендует на визу, — граждане Германии, Франции и США.