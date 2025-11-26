Усольцевых убил яд: новую версию исчезновения семьи оценил герпетолог

Исчезновение семьи Усольцевых в Кутурчинском Белогорье продолжает оставаться одной из самых загадочных историй осени. 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина вместе с корги по кличке Лада отправились на прогулку в окрестностях горы Буратинка 28 сентября 2025 года и не вернулись. За почти два месяца поисков не удалось обнаружить ни следов их передвижения, ни личных вещей, ни иных зацепок, которые могли бы указать, что произошло в тот день.