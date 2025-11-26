СК закончил расследование хищения 2,2 млрд рублей средств гособоронзаказа

По данным следствия, с 2020 по 2024 год обвиняемые систематически завышали стоимость подшипниковой продукции, поставляемой по оборонным контрактам. Они вносили в документы о поставках заведомо ложные сведения, в результате чего государству и 16 промышленным предприятиям был причинен ущерб в особо крупном размере.