Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК закончил расследование хищения 2,2 млрд рублей средств гособоронзаказа

Руководство «Десятого подшипникового завода» и военпред Минобороны предстанут перед судом по делу о хищении 2,2 млрд рублей на гособоронзаказе. Для возмещения ущерба у фигурантов арестовали имущество на сумму более 5 миллиардов рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о хищении более 2,2 млрд рублей, выделенных в рамках государственного оборонного заказа. По делу проходят руководство и собственники «Десятого подшипникового завода», а также бывший военный представитель Минобороны. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, с 2020 по 2024 год обвиняемые систематически завышали стоимость подшипниковой продукции, поставляемой по оборонным контрактам. Они вносили в документы о поставках заведомо ложные сведения, в результате чего государству и 16 промышленным предприятиям был причинен ущерб в особо крупном размере.

Предъявлены обвинения в мошенничестве гендиректору завода, его собственникам и топ-менеджерам. Также мошенничество и служебный подлог вменяют бывшему военпреду Минобороны Андрею Сухомлину. По версии следствия, он действовал в сговоре с руководством завода.

Для возмещения ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 5 млрд рублей. В СИЗО отправили Андрея Сухомлина, одного из собственников завода Алексея Кулешова и еще одного фигуранта Романа Волкова. Под домашним арестом находятся гендиректор предприятия Александр Дьяченко, его совладелица Людмила Кулешова и двое топ-менеджеров.

Обвиняемые уже знакомятся с материалами дела. После утверждения обвинения прокуратурой оно будет передано в суд.