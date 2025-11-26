СК закончил расследование хищения 2,2 млрд рублей средств гособоронзаказа

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о хищении более 2,2 млрд рублей, выделенных в рамках государственного оборонного заказа. По делу проходят руководство и собственники «Десятого подшипникового завода», а также бывший военный представитель Минобороны. Об этом сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
По данным следствия, с 2020 по 2024 год обвиняемые систематически завышали стоимость подшипниковой продукции, поставляемой по оборонным контрактам. Они вносили в документы о поставках заведомо ложные сведения, в результате чего государству и 16 промышленным предприятиям был причинен ущерб в особо крупном размере.
Предъявлены обвинения в мошенничестве гендиректору завода, его собственникам и топ-менеджерам. Также мошенничество и служебный подлог вменяют бывшему военпреду Минобороны Андрею Сухомлину. По версии следствия, он действовал в сговоре с руководством завода.
Для возмещения ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемых на общую сумму свыше 5 млрд рублей. В СИЗО отправили Андрея Сухомлина, одного из собственников завода Алексея Кулешова и еще одного фигуранта Романа Волкова. Под домашним арестом находятся гендиректор предприятия Александр Дьяченко, его совладелица Людмила Кулешова и двое топ-менеджеров.
Обвиняемые уже знакомятся с материалами дела. После утверждения обвинения прокуратурой оно будет передано в суд.