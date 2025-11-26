У пенсионерки из Иркутской области в Красноярске украли 330 тысяч рублей

У жительницы Иркутской области украли 330 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.
Как рассказали в полиции, в Березовку, расположенную рядом с Красноярском, из Приангарья приехала предпринимательница 1960 года рождения. Она планировала закупиться товаром. В сумке она везла 330 тысяч рублей наличкой. В какой-то момент она обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.
Оперативники установили личность причастной к краже сумки с деньгами. Ей оказалась жительница Барнаула 1984 года рождения, гостившая у родственницы в Красноярске. Она заметила пенсионерку, бродившую между рядами на продовольственной базе и «засветившую» пачку денег при оплате.
«Когда потерпевшая оставила своё имущество на одном из складов и вышла в другое помещение, злоумышленница убедилась, что за ней никто не наблюдает, взяла из сумки пакет с деньгами и скрылась», — отметили в МВД.
У задержанной женщины изъяли 306 тысяч рублей, которые она не успела потратить. Деньги вернут владелице.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Обвиняемую поместили под домашний арест.
