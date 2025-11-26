Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У пенсионерки из Иркутской области в Красноярске украли 330 тысяч рублей

Полицейские задержали подозреваемую в краже денег. Ей оказалась жительница Барнаула.

Источник: ГУ МВД

У жительницы Иркутской области украли 330 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

Как рассказали в полиции, в Березовку, расположенную рядом с Красноярском, из Приангарья приехала предпринимательница 1960 года рождения. Она планировала закупиться товаром. В сумке она везла 330 тысяч рублей наличкой. В какой-то момент она обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.

Оперативники установили личность причастной к краже сумки с деньгами. Ей оказалась жительница Барнаула 1984 года рождения, гостившая у родственницы в Красноярске. Она заметила пенсионерку, бродившую между рядами на продовольственной базе и «засветившую» пачку денег при оплате.

«Когда потерпевшая оставила своё имущество на одном из складов и вышла в другое помещение, злоумышленница убедилась, что за ней никто не наблюдает, взяла из сумки пакет с деньгами и скрылась», — отметили в МВД.

У задержанной женщины изъяли 306 тысяч рублей, которые она не успела потратить. Деньги вернут владелице.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Обвиняемую поместили под домашний арест.

Ранее мошенники планировали завладеть крупной денежной суммой пенсионерки, но ее отговорили делать перевод.