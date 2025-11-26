У пенсионерки из Иркутской области в Красноярске украли 330 тысяч рублей

Как рассказали в полиции, в Березовку, расположенную рядом с Красноярском, из Приангарья приехала предпринимательница 1960 года рождения. Она планировала закупиться товаром. В сумке она везла 330 тысяч рублей наличкой. В какой-то момент она обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.