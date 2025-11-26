Ричмонд
CNN назвал разногласия США и Украина по трем ключевым пунктам мирного плана

Статус Донбасса стал одним из спорных вопросов переговоров.

Вашингтон и Киев сохраняют серьезные разногласия по трем ключевым пунктам американского мирного плана для Украины, включая статус Донбасса и членство Украины в НАТО. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на анонимный источник в украинской столице.

«Существуют как минимум три ключевые области, где сохраняются существенные разногласия», — заявил анонимный источник телеканалу CNN. Он уточнил, что, несмотря на прогресс по большинству из 28 пунктов плана, принципиальные вопросы остаются нерешёнными.

Одним из спорных вопросов остается будущий статус территорий Донбасса, контролируемых ВСУ. Источник отметил, что окончательные формулировки по этому пункту пока не согласованы сторонами.

Киев также отвергает требования о ограничении численности украинской армии и отказе от членства в НАТО. Украинская сторона настаивает на более высоких показателях численности ВСУ, чем первоначально предложенные 600 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Украина приняла большую часть пунктов американского мирного плана, однако с оговорками. После консультаций с европейскими союзниками документ был сокращен с 28 до 19 пунктов, из него исчезли положения об использовании замороженных российских активов и требование, запрещающее Киеву претендовать на территории Донбасса. Тем не менее ключевые разногласия по статусу Донбасса, численности ВСУ и членству Украины в НАТО сохраняются.

