CNN назвал разногласия США и Украина по трем ключевым пунктам мирного плана

Ранее сообщалось, что Украина приняла большую часть пунктов американского мирного плана, однако с оговорками. После консультаций с европейскими союзниками документ был сокращен с 28 до 19 пунктов, из него исчезли положения об использовании замороженных российских активов и требование, запрещающее Киеву претендовать на территории Донбасса. Тем не менее ключевые разногласия по статусу Донбасса, численности ВСУ и членству Украины в НАТО сохраняются.