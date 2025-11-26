Ричмонд
Полиция приостановила расследование сноса гаражей на Ленинградской в Воронеже

Подозреваемых найти не удалось.

Источник: Комсомольская правда

Следствие по уголовному делу о незаконном сносе гаражей на улице Ленинградской по остановлено. Об этом корреспонденту КП-Воронеж сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД 26 ноября. По словам полиции, подозреваемых до сих пор не удалось установить.

Напомним, инцидент произошел 30 ноября прошлого года. Субботним утром к гаражному массиву на Ленинградской подъехала техника и группа мужчин в масках и строительных касках. Они начали демонтаж построек. Владельцы гаражей и местные жители попытались помешать работам и вызвали полицию. Видео и фото с места событий быстро разлетелись по соцсетям.

По факту было возбуждено уголовное дело (по статье о самоуправстве или порче имущества), однако за год следствию так и не удалось выйти на организаторов и исполнителей сноса.

Ранее одна из воронежских строительных компаний официально заявила, что не имеет отношения к этому инциденту на Левом берегу.