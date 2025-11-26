Магнитная буря 27 ноября: сила удара, прогноз по часам и как защититься

27 ноября геомагнитная обстановка будет активной. Ученые отмечают, что уровень возмущения магнитосферы составит примерно 4−8 баллов по шкале Kp. Практически с полуночи и до первой половины дня активность будет высокой — почти 5 баллов, что можно назвать почти магнитной бурей. К середине дня показатели снизятся до зеленого уровня (около 4 баллов), но к вечеру, с 18:00 до 20:00, вновь возрастут. К полуночи снова ожидается рост возмущения, уже на оранжевом уровне.