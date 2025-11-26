Узбекистанцев окучивает новая финансовая пирамида

Суть схемы проста и до боли знакома: чем больше вложил — тем больше заработаешь, а если приведёшь ещё людей, твой доход станет ещё больше. За «активность» и привлечение друзей обещают проценты и дополнительные бонусы. Фактически речь идёт о классической финансовой пирамиде, где выплаты старым участникам обеспечиваются исключительно за счёт средств новых вкладчиков.
Особо подчёркивается, что организаторы Lionsgate не имеют лицензии на осуществление деятельности в сфере оборота крипто-активов в Узбекистане. Любая финансовая активность без соответствующей лицензии — это прямое нарушение закона и реальный риск для всех, кто отдаёт свои деньги подобным структурам.
Национальное агентство перспективных проектов уже направило материалы по этому проекту в правоохранительные органы. Граждан призывают не доверять сомнительным предложениям в интернете и внимательно проверять, имеют ли проекты лицензию, прежде чем нести туда деньги.
Так, что если вам обещают большие и лёгкие доходы, а вся схема строится на привлечении новых людей — это, скорее всего, пирамида. Не становитесь очередной жертвой мошенников!