Узбекистанцев окучивает новая финансовая пирамида

Суть схемы проста и до боли знакома: чем больше вложил — тем больше заработаешь, а если приведёшь ещё людей, твой доход станет ещё больше. За «активность» и привлечение друзей обещают проценты и дополнительные бонусы. Фактически речь идёт о классической финансовой пирамиде, где выплаты старым участникам обеспечиваются исключительно за счёт средств новых вкладчиков.