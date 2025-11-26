Появились подробности о фонде, главу которого заподозрили в истязании детей

Следствием установлено, что с августа по ноябрь в Дедовске был организован реабилитационный центр, где незаконно находились 24 подростка, которые проходили лечение от разного рода зависимостей. Также было установлено, что с законными представителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам.