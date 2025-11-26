В Братске ищут подозреваемую в краже денег с чужой карты

По словам пострадавшей, она не завершила операцию в банкомате, а потом обнаружила, что с её счета сняли деньги. Инцидент произошел 19 ноября в торговом центре, расположенном в центральном районе города. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой.