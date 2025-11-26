Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске ищут подозреваемую в краже денег с чужой карты

С заявлением о краже в отдел полиции обратилась местная жительница.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 26 ноября. В Братске сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 2 разыскивают женщину, подозреваемую в краже денег с чужой карты. Как сообщает пресс-служба МВД Братска, с заявлением о краже обратилась местная жительница.

По словам пострадавшей, она не завершила операцию в банкомате, а потом обнаружила, что с её счета сняли деньги. Инцидент произошел 19 ноября в торговом центре, расположенном в центральном районе города. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой.

Подозреваемся славянской внешности, среднего телосложения, ростом 165−170 см, возраст 40−50 лет. Была одета в чёрный пуховик, бежевую шапка и очки для зрения.

Граждан, располагающих информацией о местонахождении женщины, оперативники просят связаться по телефонам: 8 983 695 12 38 или 02 (102 — с любого оператора сотовой связи).