МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Ксению Ларину*

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. МВД РФ объявило в розыск журналистку-иноагента Ксению Ларину* (настоящее имя Оксана Баршева) по уголовной статье, сообщается на сайте ведомства.
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке Баршевой в базе розыска.
По какой именно статье разыскивается журналистка, не уточняется.
Ранее столичная прокуратура сообщила, что ведомство требует возбудить против Лариной* еще одно уголовное дело — о призывах к терактам.
Столичный главк СК РФ сообщал, что фигурантка подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).
Минюст внес Баршеву в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным ведомства, журналистка открыто выступала в поддержку Украины, создавала и распространяла информацию иноагентов, а также пропагандировала антироссийские взгляды. Кроме того, она является сотрудником иностранной организации, деятельность которой в стране признали нежелательной.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.