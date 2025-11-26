Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пособника СБУ приговорили к 24 годам за подготовку взрыва самолета и сбор данных о ПВО

Суд вынес приговор россиянину, который по заданию украинских спецслужб готовил диверсию против высокопоставленного чиновника и собирал данные о позициях ПВО под Москвой. Мужчина проведет в колонии почти четверть века.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Россиянин Андрей Верьянов приговорен к 24 годам колонии строгого режима за государственную измену и подготовку теракта. 55-летний мужчина шпионил за системами ПВО в Подмосковье и получил от СБУ задание взорвать самолет с высокопоставленным чиновником на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Как установило следствие, Верьянов по указанию кураторов из Службы безопасности Украины собирал данные о расположении систем противовоздушной обороны в Московской области. Для этого он самостоятельно собрал и запустил беспилотник. Также он получил задание подготовить взрыв самолета одного из высокопоставленных лиц России.

В ФСБ подчеркнули, что уроженец Ростова-на-Дону сам вышел на связь с представителями украинских спецслужб в апреле 2023 года и предложил им свое сотрудничество.

Второй Западный окружной военный суд признал его виновным по статьям «Государственная измена» и «Участие в деятельности террористической организации». Помимо 24 лет лишения свободы, ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ведомство в очередной раз напомнило, что любое сотрудничество с противником неизбежно влечет за собой уголовную ответственность.