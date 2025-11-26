Пособника СБУ приговорили к 24 годам за подготовку взрыва самолета и сбор данных о ПВО

Россиянин Андрей Верьянов приговорен к 24 годам колонии строгого режима за государственную измену и подготовку теракта. 55-летний мужчина шпионил за системами ПВО в Подмосковье и получил от СБУ задание взорвать самолет с высокопоставленным чиновником на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Как установило следствие, Верьянов по указанию кураторов из Службы безопасности Украины собирал данные о расположении систем противовоздушной обороны в Московской области. Для этого он самостоятельно собрал и запустил беспилотник. Также он получил задание подготовить взрыв самолета одного из высокопоставленных лиц России.
В ФСБ подчеркнули, что уроженец Ростова-на-Дону сам вышел на связь с представителями украинских спецслужб в апреле 2023 года и предложил им свое сотрудничество.
Второй Западный окружной военный суд признал его виновным по статьям «Государственная измена» и «Участие в деятельности террористической организации». Помимо 24 лет лишения свободы, ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.
Ведомство в очередной раз напомнило, что любое сотрудничество с противником неизбежно влечет за собой уголовную ответственность.