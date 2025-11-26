Пособника СБУ приговорили к 24 годам за подготовку взрыва самолета и сбор данных о ПВО

Россиянин Андрей Верьянов приговорен к 24 годам колонии строгого режима за государственную измену и подготовку теракта. 55-летний мужчина шпионил за системами ПВО в Подмосковье и получил от СБУ задание взорвать самолет с высокопоставленным чиновником на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.