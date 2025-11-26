Неутешительная статистика: 71 человек умер на водоемах Башкирии

Как сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, в этом месяца на водоемах погибли два человека. Всего с начала года число погибших на акваториях достигло 71 человека, что на четыре меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Всего за год удалось спасти 316 жизней.