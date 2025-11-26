Неутешительная статистика: 71 человек умер на водоемах Башкирии

В правительстве Башкирии состоялось заседание республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуация и обеспечению пожарной безопасности. Одной из ключевых тем стала ситуация на водных объектах в осенне-весенний период.
Как сообщил председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов, в этом месяца на водоемах погибли два человека. Всего с начала года число погибших на акваториях достигло 71 человека, что на четыре меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Всего за год удалось спасти 316 жизней.
Глава Госкомитета по ЧС отметил, что в связи с аномально теплой погодой ледовый покров образовался только в горной части республики — на прудах и озерах Учалинского и Белорецкого районов. В этой ситуации риски происшествий на водных объектах в ближайшее время сохраняются.
