У жителя Смоленска, устроившего дрифт ради девушки, конфисковали BMW

По данным УМВД по Смоленской области, 8 августа днем 38-летний местный житель, управляя технически исправным автомобилем BMW M4 Competition, на проспекте Гагарина «умышленно нарушая требования Правил дорожного движения РФ, совершил из хулиганских побуждений действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Мужчина выехал на «встречку» на красный свет, пересек дорожную разметку и стал совершать круговые маневры. Закончив дрифт, он уехал. В последующем обратился в полицию с явкой с повинной, признал вину и раскаялся. По словам мужчины, он хотел произвести впечатление на свою девушку и прохожих.