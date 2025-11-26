У жителя Смоленска, устроившего дрифт ради девушки, конфисковали BMW

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 ноя — РИА Новости. Спортивный автомобиль BMW M4 Competition стоимостью около 10 миллионов рублей конфисковали у жителя Смоленска после того, как он устроил на дороге дрифт, чтобы впечатлить девушку.
По данным УМВД по Смоленской области, 8 августа днем 38-летний местный житель, управляя технически исправным автомобилем BMW M4 Competition, на проспекте Гагарина «умышленно нарушая требования Правил дорожного движения РФ, совершил из хулиганских побуждений действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Мужчина выехал на «встречку» на красный свет, пересек дорожную разметку и стал совершать круговые маневры. Закончив дрифт, он уехал. В последующем обратился в полицию с явкой с повинной, признал вину и раскаялся. По словам мужчины, он хотел произвести впечатление на свою девушку и прохожих.
Прокуратура Смоленской области в среду сообщает о вынесении приговора по делу, возбужденному по статье 267.1 УК РФ (совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств).
«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей. Автомобиль стоимостью около 10 миллионов рублей конфискован в собственность государства», — говорится в сообщении.
Приговор суда в законную силу не вступил, уточняет прокуратура.