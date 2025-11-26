Ричмонд
Связанный с Украиной колл-центр мошенников ликвидировали в Петербурге

В Санкт-Петербурге пресекли деятельность мошеннической сети, которая управлялась украинскими спецслужбами. Используя высокотехнологичное оборудование для массовых звонков, злоумышленники успели похитить у россиян свыше 50 миллионов рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Правоохранительные органы ликвидировали в Санкт-Петербурге крупный мошеннический колл-центр, который контролировался с территории Украины. Ущерб от его деятельности составил не менее 50 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным канала, оперативники вышли на 38-летнего мужчину, который организовал работу офиса на Шоссе Революции. В ходе обыска было обнаружено и изъято специальное оборудование — сим-боксы, позволявшие одновременно использовать более 400 сим-карт. С помощью этого оборудования мошенники обзванивали тысячи россиян. Угрожая и оказывая психологическое давление, они вымогали у людей деньги.

Координировали преступную схему сотрудники украинских спецслужб. Во время обыска в петербургском офисе силовики получили информацию, которая вывела их на сообщников в Тольятти. Там также были проведены оперативные мероприятия и задержаны подозреваемые.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и незаконном использовании средств связи. Фигурантам дела грозит до восьми лет лишения свободы.