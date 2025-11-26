Связанный с Украиной колл-центр мошенников ликвидировали в Петербурге

По данным канала, оперативники вышли на 38-летнего мужчину, который организовал работу офиса на Шоссе Революции. В ходе обыска было обнаружено и изъято специальное оборудование — сим-боксы, позволявшие одновременно использовать более 400 сим-карт. С помощью этого оборудования мошенники обзванивали тысячи россиян. Угрожая и оказывая психологическое давление, они вымогали у людей деньги.