Актриса Аглая Тарасова раскаялась в суде

«Я нарушила закон и очень раскаиваюсь», — сказала актриса.
По словам Тарасовой, точного состава вейпа с наркотическим веществом она не знала, но предполагала, что там могут быть незначительные каннабисные значения. Она отметила, что в Израиле это всё считается легальным.
Ранее в этот день сообщалось, что актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь выступили свидетелями по делу своей коллеги Тарасовой. Домодедовский городской в суд в закрытом от прессы режиме исследует медицинские документы по делу актрисы.
Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово 28 августа. В результате досмотра в ее чемодане обнаружили электронную сигарету с наркотическим веществом. Следствие запрашивало домашний арест для актрисы, ей предъявили обвинение по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Вскоре после этого актрисе суд избрал в качестве меры пресечения запрета определенных действий на два месяца.
Также 5 ноября Тарасова в суде признала свою вину по делу о контрабанде наркотиков. Как ранее заявляла Тарасова, провезти наркотические вещества через границу ее заставил некий медицинский диагноз близкого родственника, однако слова актрисы не подтвердились.