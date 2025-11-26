767 пожарных тушат крупнейший за 17 лет пожар в Гонконге

По меньшей мере 13 человек, включая одного пожарного, погибли в результате крупного пожара в жилом комплексе в Гонконге. Десятки людей получили тяжелые травмы и ожоги. Возгоранию впервые с 2008 года присвоен самый высокий уровень опасности, сообщает ТАСС со ссылкой на китайское издание South China Morning Post.
По данным издания, пламя охватило восемь высотных зданий жилого комплекса «Ван Фук Корт» в районе Тай По. Причиной быстрого распространения огня стали бамбуковые строительные леса, установленные на фасадах для проведения ремонта. В почти двух тысячах квартир комплекса проживают около четырех тысяч человек.
На месте работают сотни спасателей: в тушении задействованы 767 пожарных, 400 полицейских, а также десятки единиц спецтехники, включая машины скорой помощи. Несмотря на масштабные усилия, взять огонь под контроль пока не удается.
Власти разместили более 700 эвакуированных жителей в пяти центрах помощи. Глава администрации Гонконга Джон Ли провел экстренное совещание и распорядился создать межведомственные службы для поддержки пострадавших и семей погибших.
На трагедию уже отреагировал председатель КНР Си Цзиньпин. Как сообщает государственный телеканал CCTV, он выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей. Китайский лидер потребовал приложить все усилия для скорейшей ликвидации пожара.