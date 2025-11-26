767 пожарных тушат крупнейший за 17 лет пожар в Гонконге

По данным издания, пламя охватило восемь высотных зданий жилого комплекса «Ван Фук Корт» в районе Тай По. Причиной быстрого распространения огня стали бамбуковые строительные леса, установленные на фасадах для проведения ремонта. В почти двух тысячах квартир комплекса проживают около четырех тысяч человек.