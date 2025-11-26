Ричмонд
Аглае Тарасовой назначили три года условно

Актриса один раз в месяц должна отмечаться в установленном органе.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Домодедовский городской суд назначил три года условно актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать Тарасову виновной и назначить ей наказание в виде 3 лет заключения условно и штрафа в 200 тыс. рублей», — огласила решение судья.

Тарасова 1 раз в месяц должна отмечаться в установленном органе. Кроме того, суд постановил уничтожить вейп.

В ходе прений сторон прокурор запросил для Тарасовой 3 года и 6 месяцев условно, полагая возможным назначить ей наказание, не связанное с изоляцией от общества.