Аглае Тарасовой назначили три года условно

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Домодедовский городской суд назначил три года условно актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Признать Тарасову виновной и назначить ей наказание в виде 3 лет заключения условно и штрафа в 200 тыс. рублей», — огласила решение судья.
Тарасова 1 раз в месяц должна отмечаться в установленном органе. Кроме того, суд постановил уничтожить вейп.
В ходе прений сторон прокурор запросил для Тарасовой 3 года и 6 месяцев условно, полагая возможным назначить ей наказание, не связанное с изоляцией от общества.