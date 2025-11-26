Умер сбитый автомобилем Porsche на северо-западе Москвы юноша

Ранее Life.ru сообщал, что в Куркино автомобиль Porsche сбил пешехода. Иномарка резко вылетела из-за автобуса и на большой скорости совершила наезд на молодого человека. От мощного удара его отбросило на несколько метров. После происшествия пострадавшего в критическом состоянии доставили на машине реанимации в больницу, где врачи боролись за его жизнь.