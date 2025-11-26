Ричмонд
+21°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи возбудили дело после обысков в рехабе под Екатеринбургом

Следственный отдел Верхней Пышмы СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело после обысков в филиале центра, имеющего отношение к Анне Хоботовой. Вечером 26 ноября силовики пришли в центр реабилитации с проверкой.

Максимальное наказание — пять лет лишения свободы.

Следственный отдел Верхней Пышмы СУ СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело после обысков в филиале центра, имеющего отношение к Анне Хоботовой. Вечером 26 ноября силовики пришли в центр реабилитации с проверкой.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего)», — сообщили в региональном СК. Максимальное наказание по этой статье — до 5 лет лишения свободы. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы. Также выясняются причины и условия, которые способствовали совершению преступления. По информации URA.RU, проверка связана с недавним штурмом центра в Подмосковье и обвинениями в жестоком обращении с детьми.

Фигурантом дела в реабилитационном центре Анны Хоботовой в подмосковном поселке Дедовка стал 29-летний житель Екатеринбурга Виталий Балабриков. Истринский суд 25 ноября постановил заключить его под стражу на период следствия.