Насмерть сбивший на электросамокате пенсионерку россиянин выплатит 1,3 млн рублей

В Нижнем Новгороде суд вынес решение по делу о трагическом ДТП, произошедшем в июле, когда молодой человек, управляя электросамокатом, сбил пожилую женщину на тротуаре улицы Берёзовской. От полученных травм пенсионерка скончалась в больнице. Об этом рассказали в прокуратуре региона.