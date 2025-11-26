Ричмонд
Тюменские силовики готовят неприятный сюрприз для нелегальных мигрантов

В Тюменской области силовики готовятся к проведению «новогодних» рейдов по нелегальным мигрантам. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, они пройдут в период с 20 по 31 декабря.

Перед Новым годом в Тюменской области пройдут рейды по поиску нелегалов (архивное фото).

«Спецмероприятия по поиску иностранцев-нелегалов пройдут в период с 20 по 31 декабря. Преимущественно — в развлекательных заведениях, которые популярны среди мигрантов. Также рейды запланированы на строительных площадках и в других местах концентрации выходцев из стран ближнего зарубежья», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что рейды пройдут как в Тюмени, так и в других крупных городах региона. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени был задержан гражданин Узбекистана, объявленный в международный розыск за жестокое нападение на соотечественника. До депортации нарушитель будет находиться под стражей в одном из местных спецприемников.