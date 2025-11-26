В Гонконге при пожаре в семи многоквартирных домах погибли более 30 человек

Пожар произошел ночью 25 ноября. После полуночи в администрации сообщили, что пожарные смогли взять возгорание «под контроль». На месте работали 140 пожарных машин и более 60 машин скорой помощи.
Пока неизвестно, из-за чего пожар начался. Очевидцы сообщают, что огонь вспыхнул на строительных лесах, построенных из бамбука, у одного из зданий ЖК. Потом из-за ветра он быстро распространился на соседние дома. Около 900 человек эвакуировали во временные укрытия, сообщает AP. Свои соболезнования семьям погибших выразил глава КНР Си Цзиньпин.
Загоревшийся ЖК включает восемь зданий с почти 2 тыс. квартирами, сообщило AP. В них проживает около 4,8 тыс. человек. Комплекс построен в 1980-х. Недавно там проходил капитальный ремонт.