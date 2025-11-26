Женщина шесть часов сидела в машине с младенцем, чтобы не отдавать авто приставам

Жительница Читы в 2023 году взяла у банка в кредит 850 тысяч рублей, а также взяла в долг у микрофинансовой организации. С тех пор она не произвела ни одной выплаты и скрывалась от правоохранителей. В итоге читинка задолжала более миллиона рублей, и приставы арестовали ее автомобиль.