Женщина шесть часов сидела в машине с младенцем, чтобы не отдавать авто приставам

Жительница Забайкалья на протяжении шести часов сидела в машине с грудным ребенком, чтобы автомобиль не смогли забрать судебные приставы. Об этом в среду, 26 ноября, сообщил Telegram-канал «112».
Жительница Читы в 2023 году взяла у банка в кредит 850 тысяч рублей, а также взяла в долг у микрофинансовой организации. С тех пор она не произвела ни одной выплаты и скрывалась от правоохранителей. В итоге читинка задолжала более миллиона рублей, и приставы арестовали ее автомобиль.
Когда разыскиваемую нашли и предупредили об изъятии машины, должница заперлась в салоне «Тойоты» вместе с трехмесячным ребенком и не выходила на протяжении шести часов. Тем не менее, спасти автомобиль не удалось. За шесть часов бесперебойной работы бензин в машине закончился и везти новое топливо пришлось ее родственникам.
После продолжительной беседы читинка вышла из машины и уехала с родственниками домой. Сейчас иномарку доставили на бесплатную стоянку. Если женщина своевременно не погасит долги, автомобиль реализуют в пользу покрытия кредитов, говорится в материале.
Похожий случай произошел в апреле в Красноярске, когда мужчина, задолжавший почти миллион рублей за коммунальные услуги, заперся в автомобиле и попытался наехать на судебного пристава.