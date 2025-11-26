Ричмонд
Шотландская модельер Пэм Хогг умерла в возрасте 66 лет

Модельер скончалась в хосписе в окружении друзей и родственников.

Источник: Аргументы и факты

В возрасте 66 лет ушла из жизни шотландская модельер Пэм Хогг, которая работала с певицами Рианной, Бейонсе, Леди Гагой и целым рядом других знаменитостей. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

Как сообщили члены семьи Хогг, последние дни она провела в хосписе «в окружении близких друзей и семьи».

«Она оставляет наследие, которое продолжит вдохновлять, приносить радость и бросать нам вызов жить вне рамок условностей. Пэм продолжит жить в наших сердцах», — написали близкие дизайнера в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что итальянский модельер Джорджо Армани, скончавшийся в возрасте 91 года, оставил два завещания.