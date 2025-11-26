Число жертв пожара в Гонконге выросло до 36 человек, ещё 279 пропали без вести

Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга увеличилось до 36 человек. Об этом сообщает портал HK01 со ссылкой на заявление главы администрации города Джона Ли (Ли Цзячао).
Глава администрации Гонконга уточнил, что не удается установить связь ещё с 279 людьми, которые могли находится в горящем жилом комплексе. В медицинские учреждения доставлены 29 пострадавших, среди которых семеро находятся в критическом состоянии. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Ранее KP.RU сообщал, что огонь охватил все высотные корпуса жилого комплекса «Ван Фук Корт» в районе Тай По на новых территориях Гонконга. В состав комплекса входят восемь зданий, в которых проживают около четырёх тысяч человек. Пожару присвоили максимальный, пятый уровень опасности. Большинство жильцов удалось эвакуировать из горящих зданий.