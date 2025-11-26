Число жертв пожара в Гонконге выросло до 36 человек, ещё 279 пропали без вести

Ранее KP.RU сообщал, что огонь охватил все высотные корпуса жилого комплекса «Ван Фук Корт» в районе Тай По на новых территориях Гонконга. В состав комплекса входят восемь зданий, в которых проживают около четырёх тысяч человек. Пожару присвоили максимальный, пятый уровень опасности. Большинство жильцов удалось эвакуировать из горящих зданий.