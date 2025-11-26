Ричмонд
В центре Вашингтона произошла стрельба у Белого дома

ВАШИНГТОН, 26 ноя — РИА Новости. Недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба, сообщил ABC со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«В центре Вашингтона, всего в нескольких кварталах от Белого дома, произошла стрельба в двух военнослужащих в форме, предположительно бойцов Национальной гвардии», — говорится в публикации.

Полиция заявила о задержании подозреваемого, место преступления оцепили. По данным главы МВБ Кристи Ноэм, пострадали два нацгвардейца. Дональд Трамп назвал их состояние критическим. По его словам, стрелок тоже получил серьезное ранение.

Инцидент произошел в районе, где располагаются дипломатические учреждения.

В администрации США подтвердил РИА Новости, что Белый дом находится в режиме изоляции после стрельбы. Трампа, который улетел во Флориду, проинформировали о ЧП.

