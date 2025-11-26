На Кузбассе водитель автобуса спасла заблудившегося из-за сильной метели ребенка

В Кемеровской области водитель автобуса спасла мальчика, заблудившегося во время сильной метели. Об этом сообщает RT.
Инцидент произошел в городе Новокузнецк. Водитель автобуса Анжелика Крячек увидела на дороге ребенка, который потерялся из-за сильного снегопада. По словам женщины, мальчик был очень худой на вид и упал в сугроб пока шел по улице.
Крячек остановила автобус, попросив пассажиров помочь испуганному и плачущему ребенку зайти внутрь. Сам ребенок рассказал, что катался на горке, но не смог объяснить, как он оказался далеко от дома. Сейчас мальчик передан сотрудникам полиции.
Сама Крячек призналась, что в возникшей ситуации у нее возник режим «я — мама». Она рассказала, что в прошлом была учителем и в таких ситуациях у нее всегда проявляется материнский инстинкт.
