Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгородской области три человека пострадали при атаках ВСУ

В результате серии атак ВСУ в Белгородской области пострадали три человека. В селе Доброивановка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего женщина с баротравмой и осколочными ранениями была госпитализирована. На трассе Головчино — Грайворон от детонации дрона пострадал сотрудник МЧС, который также получил баротравму и был доставлен в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

Атаки продолжились в Шебекинском округе, где от удара дрона по автомобилю пострадал ещё один мужчина. Ему оказали помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение. В селе Муром из-за атаки беспилотника загорелся частный дом.

Обстрелам и ударам дронов подверглись и другие населённые пункты. В селе Гора-Подол артобстрел повредил социальные, коммерческие здания и частные дома. В Шебекинском, Валуйском и Белгородском округах беспилотники повредили хозяйственные постройки, транспортные средства и остекление жилого дома.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.