В Белгородской области три человека пострадали при атаках ВСУ

В результате серии атак ВСУ в Белгородской области пострадали три человека. В селе Доброивановка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего женщина с баротравмой и осколочными ранениями была госпитализирована. На трассе Головчино — Грайворон от детонации дрона пострадал сотрудник МЧС, который также получил баротравму и был доставлен в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.