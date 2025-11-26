В Белгородской области три человека пострадали при атаках ВСУ

Атаки продолжились в Шебекинском округе, где от удара дрона по автомобилю пострадал ещё один мужчина. Ему оказали помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение. В селе Муром из-за атаки беспилотника загорелся частный дом.
Обстрелам и ударам дронов подверглись и другие населённые пункты. В селе Гора-Подол артобстрел повредил социальные, коммерческие здания и частные дома. В Шебекинском, Валуйском и Белгородском округах беспилотники повредили хозяйственные постройки, транспортные средства и остекление жилого дома.
