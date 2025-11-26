Недалеко от Белого дома открыли стрельбу, пострадали нацгвардейцы

Телеканал CNN уточняет, что при инциденте пострадали несколько человек, среди которых был минимум один гвардеец. Позже факт ранения двоих военных подтвердила министр внутренней безопасности Кристи Ноем. Управление полиции Вашингтона заявило, что стрельба велась на пересечении 17-й и 1-й улиц. Войска Нацгвардии были развернуты в столице с середины августа по поручению президента Дональда Трампа. Он объяснил это решение необходимостью жесткой борьбы с преступностью, отметив, что сила — это единственный язык, который понимают преступники.