Двое служащих Нацгвардии США получили огнестрельные ранения

Два военнослужащих Национальной гвардии США были ранены огнестрельным оружием в центре Вашингтона, недалеко от Белого дома. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.
Инцидент произошел на пересечении 17-й и 1-й улиц в нескольких кварталах от Белого дома. Стрельба, по предварительным данным, была направлена против военнослужащих в форме, предположительно из Национальной гвардии.
Полиция Вашингтона сообщила в соцсети X*, что подозреваемый был задержан.
