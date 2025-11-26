Ричмонд
Двое служащих Нацгвардии США получили огнестрельные ранения

Стрельба произошла на пересечении 17-й и 1-й улиц в нескольких кварталах от Белого дома.

Источник: Аргументы и факты

Два военнослужащих Национальной гвардии США были ранены огнестрельным оружием в центре Вашингтона, недалеко от Белого дома. Об этом сообщает ABC со ссылкой на источники.

Инцидент произошел на пересечении 17-й и 1-й улиц в нескольких кварталах от Белого дома. Стрельба, по предварительным данным, была направлена против военнослужащих в форме, предположительно из Национальной гвардии.

Полиция Вашингтона сообщила в соцсети X*, что подозреваемый был задержан.

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе застрелили 22-летнюю певицу DELAROSA в результате нападения из «засады» двух вооружённых мужчин.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.