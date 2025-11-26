В одном из районов Севастополя ввели карантин из-за бешенства у домашних котов

Ранее в Омской области бешеная лиса напала на молодую девушку. Услышав крики о помощи, из дома по близости выбежал мужчина с палкой. Через мгновение он уже колотил лису по голове. Пострадавшую с серьёзными повреждениями рук и ног срочно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи и проведения антирабической вакцинации.