Двое нацгвардейцев пострадали при стрельбе возле Белого дома

В центре Вашингтона произошла стрельба неподалёку от Белого дома, из-за чего территорию вокруг резиденции президента США оцепили. По словам пресс-секретаря Каролины Левитт, Белый дом держит ситуацию под контролем, а Дональд Трамп, который сейчас находится во Флориде, получил срочное уведомление о ситуации.