У Белого дома убили двух нацгвардейцев. Что известно о стрельбе в Вашингтоне

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что двое бойцов Национальной гвардии США пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне.
- Полиция Вашингтона задержала одного подозреваемого.
- Президент США Дональд Трамп сообщил, что человек, стрелявший в бойцов Национальной гвардии, тяжело ранен.
- Вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана приостановил вылет самолетов.
- Губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси сообщил, что пострадавшие нацгвардейцы умерли от полученных ранений.
Реакция властей
- Трампа проинформировали об инциденте, когда он находился в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, сообщило агентство Reuters.
- Трамп назвал стрелявшего «животным» и пообещал, что он понесет суровое наказание.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти пока не установили мотивы преступника.
- Федеральное бюро расследований США принимает участие в расследовании инцидента, сообщил глава ведомства Кэш Пател.
- Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что сотрудники федеральных правоохранительных служб находятся на месте стрельбы.
- Секретная служба США сейчас не видит признаков того, что стрельба была непосредственным образом направлена против Белого дома.
