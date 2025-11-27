Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У Белого дома убили двух нацгвардейцев. Что известно о стрельбе в Вашингтоне

В Вашингтоне у Белого дома произошла стрельба. Погибли двое военнослужащих Национальной гвардии США.

Источник: Reuters

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что двое бойцов Национальной гвардии США пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне.
  • Полиция Вашингтона задержала одного подозреваемого.
  • Президент США Дональд Трамп сообщил, что человек, стрелявший в бойцов Национальной гвардии, тяжело ранен.
  • Вашингтонский аэропорт имени Рональда Рейгана приостановил вылет самолетов.
  • Губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси сообщил, что пострадавшие нацгвардейцы умерли от полученных ранений.

Реакция властей

  • Трампа проинформировали об инциденте, когда он находился в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, сообщило агентство Reuters.
  • Трамп назвал стрелявшего «животным» и пообещал, что он понесет суровое наказание.
  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что власти пока не установили мотивы преступника.
  • Федеральное бюро расследований США принимает участие в расследовании инцидента, сообщил глава ведомства Кэш Пател.
  • Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что сотрудники федеральных правоохранительных служб находятся на месте стрельбы.
  • Секретная служба США сейчас не видит признаков того, что стрельба была непосредственным образом направлена против Белого дома.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше