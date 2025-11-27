Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом перевели в режим изоляции после стрельбы возле резиденции

Белый дом оказался в режиме изоляции после стрельбы, которая прогремела недалеко от резиденции. По данным Reuters, здание закрыли для сотрудников, а все службы безопасности Вашингтона, включая Секретную службу и столичную полицию, приняли меры предосторожности.

Источник: Life.ru

Секретная служба оцепила здание Белого дома. Видео © Х / corinnecliford.

Позднее представители администрации США подтвердили РИА «Новости» эту информацию: «Можем подтвердить, что Белый дом в изоляции».

Министр обороны Пит Хегсет сообщил, что в столице дополнительно развернут 500 военнослужащих Национальной гвардии для усиления охраны. На улицах Вашингтона уже находились 2200 солдат гвардии, прибывших из нескольких штатов. Президент США Дональд Трамп в этот момент находился на своём курорте во Флориде, а вице-президент Джей Ди Вэнс — в Кентукки. Американский лидер назвал стрелка «животным» и сообщил, что он получил тяжёлые ранения. Телеканал CNN уточнил, что два члена Национальной гвардии вступили в перестрелку с нападавшим до того, как он был обезврежен.

Ранее Life.ru писал, что двое нацгвардейцев, пострадавших при стрельбе у Белого дома, скончались в больнице. Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси подтвердил их смерть.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше