Власти Чебоксар рассказали о последствиях атаки БПЛА: о повреждениях и пострадавших

В Чебоксарах восстанавливают стёкла после атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 26 ноября, украинские БПЛА атаковали Чебоксары. Повреждения получили два дома. Соответствующие службы уже начали процесс восстановления выбитых стекол. Так заявил врио главы Чебоксар Станислав Трофимов в Telegram-канале.

Он напомнил, что пострадали два человека. Обход жителей поврежденных домов завершен, уведомил глава города. Проведены замеры окон, осмотрены помещения, добавил он.

«Первую партию стёкол и рам успели изготовить на заводе и уже приступили к установке — с утра были сформированы заявки, и предприятие приостановило основную деятельность, чтобы срочно застеклить все дома», — оповестил Станислав Трофимов.

Прошлой ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА в Новороссийске. Власти призвали жителей к осторожности и напомнили о соблюдении мер безопасности.

