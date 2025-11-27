Власти Чебоксар рассказали о последствиях атаки БПЛА: о повреждениях и пострадавших

В среду, 26 ноября, украинские БПЛА атаковали Чебоксары. Повреждения получили два дома. Соответствующие службы уже начали процесс восстановления выбитых стекол. Так заявил врио главы Чебоксар Станислав Трофимов в Telegram-канале.
Он напомнил, что пострадали два человека. Обход жителей поврежденных домов завершен, уведомил глава города. Проведены замеры окон, осмотрены помещения, добавил он.
«Первую партию стёкол и рам успели изготовить на заводе и уже приступили к установке — с утра были сформированы заявки, и предприятие приостановило основную деятельность, чтобы срочно застеклить все дома», — оповестил Станислав Трофимов.
Прошлой ночью силы ПВО отразили атаку БПЛА в Новороссийске. Власти призвали жителей к осторожности и напомнили о соблюдении мер безопасности.