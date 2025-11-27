SCMP: число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 44

«44 человека погибли, 279 пропали без вести в результате крупного пожара в Гонконге», — указано в публикации.
Количество погибших при пожаре в Гонконге выросло до 44. Об этом пишет газета South China Morning Post.
«44 человека погибли, 279 пропали без вести в результате крупного пожара в Гонконге», — указано в публикации.
Ранее сообщалось о 36 погибших.
