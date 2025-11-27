Хегсет: раненые в Вашингтоне нацгвардейцы находятся в критическом состоянии

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что двое нацгварднйцев, которые получили ранения при стрельбе в американской столице, находятся в критическом состоянии.
«Двое национальных гвардейцев получили огнестрельные ранения в Вашингтоне, они в критическом состоянии», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Директор Федерального бюро расследований Кэш Патель также рассказал, что сотрудники нацгвардии остаются в критическом состоянии. Он попросил американцев молиться за них.
«Я хочу обратиться к американцам и всему миру: пожалуйста, молитесь за этих храбрых воинов, находящихся в критическом состоянии, и за их семьи. Они служат нашей стране, защищают обычных американцев и людей по всему миру в столице нашей нации. Сегодня они — герои дня, и мы должны вспоминать об их жертве сегодня и каждый день», — заявил директор ФБР в ходе брифинга.
Отметим, что в СМИ появилась информации о гибели нацгвардейцев. Так, об этом говорили губернатор штата Западная Вирджиния Патрик Моррисей и помощник шефа полиции по спецоперациям департамента полиции Вашингтона Джеффри Кэррол. Губернатор позже уточнил, что «поступают противоречивые сообщения о состоянии пострадавших».
Кэрролл рассказал журналистам, что, по предварительным данным, задержанный действовал в одиночку.
Директор ФБР Патель добавил, что «стрельба по нацгвардейцам рассматривается как нападение на федералов».
Напомним, полиция Вашингтона заявила о стрельбе неподалёку от Белого дома, позже стало известно о задержании подозреваемого.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время инцидента в Вашингтоне находился в штате Флорида. Он прокомментировал случившееся в своей соцсети Truth Social. В частности, Трамп назвал стрелявшего «животным», а также заявил, что тот заплатит «высокую цену».