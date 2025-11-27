Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-сотрудника управления «К» МВД

Генеральная прокуратура РФ подала иск с требованием конфискации в пользу государства имущества экс-сотрудника управления «К» МВД России Георгия Сатюкова, который занимался борьбой с киберпреступлениями.
Сатюков заочно арестован, его обвиняют в получении самой крупной взятки в истории МВД, сумма которой составляет пять миллиардов рублей.
— Исковое заявление Генеральной прокуратуры России об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества принято к производству, — сказано в судебных документах, передает ТАСС.
Помимо Сатюкова, в качестве ответчиков указаны еще пятеро, включая членов его семьи. Предварительное слушание по иску запланировано на 8 декабря.
Во время расследования уголовного дела было установлено, что бывший полицейский владеет значительным объемом недвижимости, денежных средств, ценных бумаг, которые размещены на банковских и брокерских счетах, оформленных на доверенных лиц. Басманный суд наложил арест на данное имущество.
В сентябре Генпрокуратура потребовала изъять почти 100 объектов недвижимости, оформленных на третьих лиц, которые связаны с председателем Совета судей Виктором Момотовым. В надзорном ведомстве заявили, что он нарушал антикоррупционное законодательство и вел незаконный бизнес в связке с организованной преступной группировкой «Покровский».