Генпрокуратура потребовала изъять имущество у экс-сотрудника управления «К» МВД

В сентябре Генпрокуратура потребовала изъять почти 100 объектов недвижимости, оформленных на третьих лиц, которые связаны с председателем Совета судей Виктором Момотовым. В надзорном ведомстве заявили, что он нарушал антикоррупционное законодательство и вел незаконный бизнес в связке с организованной преступной группировкой «Покровский».