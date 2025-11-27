Ричмонд
В Пензенской области осколки БПЛА повредили здание

В Тамале осколки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повредили крышу пустующего одноэтажного нежилого здания. Взрывная волна выбила стекла в соседнем жилом многоквартирном доме. Об этом 27 ноября сообщил глава Пензенской области Олег Мельниченко.

Источник: AP 2024

«На месте работают все экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Жителям поврежденных квартир оперативно окажем поддержку», — сообщает официальный Telegram-канал губернатора.

Отмечается, что территория происшествия оцеплена. Губернатор призвал жителей не поддаваться панике и доверять только проверенной информации.

Ранее, 24 ноября, сообщалось, что в Новороссийске в результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом. По предварительным данным, была повреждена одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома. Осколками также были повреждены припаркованные рядом автомобили.

Позднее, 25 ноября, поступила информация, что один человек пострадал после падения обломков БПЛА на частный дом. Пострадавшего мужчину госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.

