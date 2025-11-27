В Пензенской области осколки БПЛА повредили здание

«На месте работают все экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Жителям поврежденных квартир оперативно окажем поддержку», — сообщает официальный Telegram-канал губернатора.
Отмечается, что территория происшествия оцеплена. Губернатор призвал жителей не поддаваться панике и доверять только проверенной информации.
Ранее, 24 ноября, сообщалось, что в Новороссийске в результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный дом. По предварительным данным, была повреждена одна угловая квартира на верхнем этаже 16-этажного дома. Осколками также были повреждены припаркованные рядом автомобили.
Позднее, 25 ноября, поступила информация, что один человек пострадал после падения обломков БПЛА на частный дом. Пострадавшего мужчину госпитализировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь.