ТАСС: у организатора покушения на Соловьева нашли бомбу и украинские паспорта

«В ходе обыска в квартире на Самаркандском бульваре, в которой проживал Пронский, в момент задержания были найдены СВУ и несколько паспортов на имя граждан Украины», — сказано в материалах дела. Сам обвиняемый в ходе допроса на стадии следствия заявил, что эти вещи ему подбросили, а во время судебного разбирательства воспользовался статьей 51 Конституции РФ, которая дает право не свидетельствовать против самого себя.