CBS: стрелявший в Вашингтоне может быть гражданином Афганистана

«Подозреваемый вышел из-за угла и сразу же начал стрельбу из огнестрельного оружия по двум бойцам национальной гвардии. В этом районе находились и другие бойцы нацгвардии. Они услышали выстрелы. Им удалось вмешаться и сдерживать подозреваемого до прибытия правоохранительных органов, когда он упал на землю после огнестрельного ранения», — рассказал правоохранитель.