CBS: стрелявший в Вашингтоне может быть гражданином Афганистана

Подозреваемый в стрельбе в американской столице, как предполагается, является гражданином Афганистана, сообщает CBS.
Телеканал ссылается на информацию, полученную от источника в правоохранительных органах.
«Подозреваемый, как предполагается, является гражданином Афганистана», — говорится в сообщении.
Помощник главы полиции Вашингтона Джеффри Кэрролл заявил, что правоохранители по-прежнему не знают, какими были мотивы стрелявшего.
«Мы сейчас на ранней стадии расследования. Мы рассматриваем различные аспекты, но мотивы не знаем», — сказал он в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Кэрролл отметил, что задержанный «получил огнестрельное ранение» и госпитализирован. Его имя не называется.
«Подозреваемый вышел из-за угла и сразу же начал стрельбу из огнестрельного оружия по двум бойцам национальной гвардии. В этом районе находились и другие бойцы нацгвардии. Они услышали выстрелы. Им удалось вмешаться и сдерживать подозреваемого до прибытия правоохранительных органов, когда он упал на землю после огнестрельного ранения», — рассказал правоохранитель.
«На данный момент мы все ещё выясняем, кто именно подстрелил этого человека. Пока это остаётся неясным», — добавил он.
Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что двое нацгварднйцев, которые получили ранения при стрельбе в Вашингтоне, находятся в критическом состоянии.