У семьи бывшего сотрудника управления «К» МВД Сатюкова нашли более 70 счетов

В них указано, что денежными средствами и ценными бумагами с этих счетов фактически владел Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов. Они были оформлены на родственников Сатюкова. На его жену было открыто 6 счетов, на брата — 36, остальные 29 — на отца и мать. В их числе и брокерские счета в разной валюте.