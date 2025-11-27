Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Австралии женщина погибла после нападения акулы

Еще один пострадавший госпитализирован с травмами.

Источник: Аргументы и факты

У восточного побережья Австралии произошёл трагический инцидент: акула атаковала двух молодых людей, в результате чего женщина погибла, а её спутник получил тяжёлые ранения.

По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, жертвами стали мужчина и женщина примерно двадцатилетнего возраста. Люди на пляже пытались оказать им помощь до приезда спасателей, однако спасти девушку не удалось. Пострадавший был срочно госпитализирован, его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

В районе происшествия сейчас работают специалисты, которые используют беспилотники для наблюдения за акваторией и поиска хищника. Доступ на пляж временно ограничен из соображений безопасности.

Ранее в Австралии дети спасли жизнь своему другу, вырвав его из пасти уплывающей акулы.