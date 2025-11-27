В Австралии женщина погибла после нападения акулы

По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, жертвами стали мужчина и женщина примерно двадцатилетнего возраста. Люди на пляже пытались оказать им помощь до приезда спасателей, однако спасти девушку не удалось. Пострадавший был срочно госпитализирован, его состояние оценивается как крайне тяжёлое.