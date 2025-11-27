Раскрыта неожиданная подробность дела о дерзком грабеже Лувра

Французские следователи установили: участники октябрьского ограбления Лувра жили в Обервилье и не имели серьёзного криминального прошлого. По показаниям самих задержанных, группа работала по заказу.
По информации Le Parisien, один из исполнителей, 35-летний уроженец Алжира Айед Г., признал, что проник в музей и вынес драгоценности. Сумку с ценностями, по его словам, тут же забрали сообщники, ожидавшие на улице. Мужчина утверждает, что за день до налёта его нанял неизвестный под псевдонимом.
Другой участник — 30-летний Абдулай Н. — заявил, что не знал о взломе одного из самых известных музеев мира. Он рассказал, что за несколько дней до преступления двое мужчин со славянским акцентом предложили ему «контракт» на обычное ограбление с обещанной выплатой в 15 тысяч евро. По его версии, он был уверен, что попал на заброшенное предприятие. Однако мужчина вошёл в Лувр со стороны набережной Франсуа Миттерана, прямо напротив центрального входа у стеклянной пирамиды.
Источники, близкие к расследованию, отмечают: полиция относится к показаниям осторожно, но допускает, что следы могут привести к заказчикам за пределами Франции. Предварительные данные показывают — подготовка шла несколько недель. План сорвался из-за паники участников: они спешили из-за приближения полиции и оставили следы, позволившие быстро установить личности.
Налёт произошёл 19 октября. В галерею Аполлона пробрались четверо и за считанные минуты похитили девять исторических украшений. Прокуратура уточняет: исчезли предметы из коллекции императрицы Марии-Луизы, три украшения королевы Марии-Амалии и голландской королевы Гортензии де Богарне, а также четыре экспоната императрицы Евгении. Общая стоимость утраченного оценивается в 88 миллионов евро. В тот же день недалеко от музея нашли корону Евгении — сломанную.
Задержания проводились поэтапно: двое взяты 26 октября, третий — 30 октября, последний — 25 ноября. Розыск похищенного продолжается. Известно, что с израильской компанией CGI Group связывался представитель, предлагавший продать драгоценности, но переговоры сорвались.
