Раскрыта неожиданная подробность дела о дерзком грабеже Лувра

Другой участник — 30-летний Абдулай Н. — заявил, что не знал о взломе одного из самых известных музеев мира. Он рассказал, что за несколько дней до преступления двое мужчин со славянским акцентом предложили ему «контракт» на обычное ограбление с обещанной выплатой в 15 тысяч евро. По его версии, он был уверен, что попал на заброшенное предприятие. Однако мужчина вошёл в Лувр со стороны набережной Франсуа Миттерана, прямо напротив центрального входа у стеклянной пирамиды.