Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрон ВСУ упал на здание в Пензенской области, в соседнем выбило окна: карта атак БПЛА 27 ноября

Беспилотники Украины атаковали Пензенскую область, обломки одного из дронов упали на нежилое здание. В соседней многоэтажке выбило окна. В Белгородской области объявили ракетную опасность. Подробнее о ночной атаке ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU.

Украинские БПЛА атаковали Пензенскую область.

Беспилотники Украины атаковали Пензенскую область, обломки одного из дронов упали на нежилое здание. В соседней многоэтажке выбило окна. В Белгородской области объявили ракетную опасность. Подробнее о ночной атаке ВСУ на российские регионы — в материале URA.RU.

Легенда карты.

Пензенская область.

Регион атаковали беспилотники ВСУ. В поселке городского типа Тамала обломки дрона упали на крышу нежилого одноэтажного дома, которое пустует на протяжении нескольких лет. В многоэтажке, расположенной рядом, взрывной волной выбило окна.

«Сегодня около часа ночи в Тамале осколки беспилотного летательного аппарата повредили крышу нежилого одноэтажного здания, которое пустует уже несколько лет. Взрывной волной выбиты стекла в расположенном рядом жилом многоквартирном доме», — написал глава Пензенской области Олег Мельниченко в своем telegram-канале.

Место происшествия было оцеплено, туда приехали экстренные службы. Предварительно, пострадавших, как и разрушений, нет. Губернатор пообещал оказать необходимую поддержку жителям квартир, получивших повреждения.

Мельниченко призвал людей не паниковать, не распространять слухи и доверять только проверенной информации, а также не выкладывать фото и видео произошедшего в соцсети. «Берегите себя и своих близких», — заключил губернатор.

Белгородская область.

В городах Белгород и Шебекино, а также Белгородском и Шебекинском округах, объявлена ракетная область. «Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала “Отбой ракетной опасности”», — посоветовал жителям губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в telegram-канале.

Воронежская область.

В Лискинском районе региона была объявлена воздушная тревога из-за непосредственной угрозы атаки дронов ВСУ. Работали системы оповещения. Губернатор региона Александр Гусев в своем telegram-канале призвал жителей зайти в помещение и отойти от окон, а в случае, если они заметят беспилотник — сразу покинуть зону его видимости и позвонить в «112».

Липецкая область.

В регионе объявлен желтый уровень воздушной тревоги. Об этом написал глава Липецкой области Роман Ченцов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше